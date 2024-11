FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken gegen Union Berlin: Joshua Kimmichs magischer Moment - Michael Olise bejubelt Schiri-Pfiff

© imago images

FC Bayern - Union Berlin, Noten: Alphonso Davies

An seinem 24. Geburtstag zeigte Davies eine weitere starke Vorstellung. Er scheint seinen Fußball aktuell richtig zu genießen: Exemplarisch, wie Davies einen abgefangenen Konter in Minute 29 an der Mittellinie bejubelte und dafür auch noch Szenenapplaus bekam. Mit einem überragenden Dribbling leitete er Comans 2:0 ein, in der 13. und 39. probierte er sich mit Distanzschüssen. Note: 2.