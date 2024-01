FC Bayern München: Der nächste Alphonso Davies? Was Adam Aznou auszeichnet - und wo Luft nach oben ist

© getty

FC Bayern München: Adam Aznou muss sich defensiv noch steigern

Aznou bringt mit dem Ball also alles mit, um perspektivisch eine Chance auf Einsätze beim FC Bayern zu haben. Sein Tempo, die Pressingresistenz und die gute Entscheidungsfindung dürften Thomas Tuchel gefallen. Gleichzeitig ist der Bayern-Trainer niemand, der junge Spieler gern ins kalte Wasser wirft.

Tuchel verlangt viel von seinen Spielern und fordert auch von den Talenten, dass sie bereits auf einem sehr hohen Niveau sind, wenn sie Spielzeit bei ihm sammeln wollen. Gerade im Defensivspiel hat Aznou noch viel Luft nach oben. So gut seine Positionierung in Ballbesitz ist, so ausbaufähig ist sein Stellungsspiel gegen den Ball.

Zu weit vom Gegenspieler weg, zu offensiv positioniert bei einem Ballverlust seines Teams, zu ungeduldig in der Tiefenverteidigung - es gibt hier einige Baustellen, um die Spieler und Klub auch wissen. Für ein Talent, das so viele Stärken in der Offensive hat und diese auch ausspielen soll, sind das keine untypischen Schwächen.

Auch Davies zählt nicht zu den besten Zweikämpfern auf seiner Position, ist aber nahezu unverschämt schnell und kann so einiges kaschieren. Für Aznou wird das nicht so einfach sein. Gleichwohl ist man beim FC Bayern guter Dinge, dass er bereit ist, diszipliniert an sich zu arbeiten.