FC Bayern München: Christoph Freund ist auf einer Mission! Diese Talente stehen bald auf dem Sprung

Bryan Zaragoza wird mit 22 Jahren einer der jüngsten Spieler im Kader des FC Bayern München sein. Doch welche Talente des Campus drängen sich eigentlich beim FCB auf?

Bryan Zaragoza ist der erste richtige Transfer von Christoph Freund. Der 22-Jährige wird beim FC Bayern zu den jüngsten Spielern zählen. Auch deshalb, weil vom Campus in den vergangenen Jahren nicht viel nachkam. Das soll sich unter Freund aber ändern - und einige Spieler im NLZ des Rekordmeisters dürften sich darauf bereits freuen. Denn Talent, so viel steht fest, haben viele der U19- und U17-Spieler der Münchner. SPOX stellt einige Namen vor, die bald auch bei den Profis auftauchen könnten.

© getty Max Schmitt (U19) Alter: 17 Position: Torhüter Max Schmitt hat in diesem Jahr als Europa- und Weltmeister mit der DFB-U17 auf sich aufmerksam machen können. Der 17-Jährige ist vom Profil her ein recht kompletter Torhüter, kann mit dem Ball am Fuß umgehen, aber ist auch auf der Linie und im Strafraumverhalten schon sehr weit. Seit 2017 durchlief er in München die Jugendabteilungen des FC Bayern, verlängerte dort jüngst bis 2026. Akut wird ein Sprung zu den Profis allerdings kein Thema sein. Das liegt einerseits an der Torwartsituation im Kader von Thomas Tuchel. Manuel Neuer und Sven Ulreich verlängerten ihre Verträge bis 2025, parallel werden immer wieder andere Namen wie Gregor Kobel gehandelt. Für Torhüter aus der eigenen Jugend ist es regelmäßig schwer beim FCB. Schmitt wird geduldig auf eine Chance warten und diese dann sofort nutzen müssen. Andernfalls könnte es für ihn vielleicht auch irgendwann woanders weitergehen.

© imago images Ljubo Puljic (U17) Alter: 16 Position: Innenverteidiger Am Campus ist man regelmäßig darum bemüht, die U-Mannschaften mit Neuzugängen zu verstärken. Im vergangenen Sommer wurde mit Ljubo Puljic ein kroatisches Top-Talent von NK Osijek verpflichtet. Eingeplant war er zunächst für die U17, mittlerweile hat er bereits sechs Partien in der U19 absolviert. Puljic ist körperlich und athletisch schon sehr weit. Schon nach wenigen Monaten wird er als überragender Zweikämpfer in München wertgeschätzt. Doch der Rekordmeister zahlte nicht nur deshalb 2,8 Millionen Euro für den Linksfuß. Technisch und taktisch bringt Puljic alles mit, um ein sehr guter Spielmacher in der Innenverteidigung zu werden. Mit 16 Jahren wird es noch dauern, bis er seine eventuelle Chance bei den Profis bekommt. Bis dahin kann auch noch viel passieren. Doch am Campus ist der Kroate schon jetzt einer der talentiertesten Spieler.

© Twitter Adam Aznou (U19) Alter: 17 Position: Linksverteidiger Einen schnelleren Weg zu den Profis kann man beim FC Bayern nehmen, wenn man auf einer Problemposition spielt. Adam Aznou spielt auf einer solchen. Der 17-jährige Marokkaner kam 2022 vom FC Barcelona, ist Linksverteidiger, kann aber auch rechts hinten spielen. Mit dem drohenden Abgang von Alphonso Davies könnte es schon bald eine weitere Lücke geben. Aznou ist vor allem offensiv sehr begabt: Schnell, technisch stark, mutig im Eins-gegen-eins. In 16 Partien für die U19 des FC Bayern kommt er auf sieben Torbeteiligungen (drei Tore, vier Assists). Vor allem in der Youth League spielte der Linksfuß mit drei Vorlagen und einem Treffer groß auf. Gleichwohl gibt es auch leichte Zweifel. Defensiv wird Aznou in der U17 zu selten gefordert, um an seine Grenzen zu kommen. Dass er aber nicht der sattelfesteste Verteidiger ist, ist in München allen bewusst. Deshalb wurde der Flügelspieler zuletzt auch häufiger auf dem offensiven Flügel eingesetzt. So schnell es für Talente oft gehen kann, so sehr wird man an der Säbener Straße und am Campus darauf bedacht sein, sein defensives Potenzial auszuloten und gegebenenfalls an seinem Abwehrverhalten zu arbeiten. Ein schneller Sprung zum Team von Tuchel ist also auch bei ihm eher nicht zu erwarten.

© fcbayern.com Javier Fernández (U19) Alter: 17 Position: Zentrales Mittelfeld Ein weiterer Spieler, der aus dem Ausland verpflichtet wurde, ist Javier Fernández. Der Transfer des 17-Jährigen könnte sich aber noch als einer der besten der jüngeren Geschichte herausstellen - vorausgesetzt der Spanier entwickelt sich weiterhin so hervorragend. Vor rund einem Jahr wechselte Fernández von Atlético Madrid an den Campus - und dort löste er schon damals Vorfreude aus. Ein ziemlich seltenes Phänomen in München, wo es durchaus verschiedene Meinungen über (zu viele) Neuzugänge im Jugendbereich gibt. Diese Vorfreude wandelte sich schnell in Begeisterung. Fernández ist 1,86 Meter groß, physisch und athletisch sehr stark, aber vor allem technisch ein Hingucker. Im Zentrum kann er auf allen Positionen spielen, ist wegen seines Offensivdrangs allerdings besser auf der Acht oder gar auf der Zehn aufgehoben. Der spanische U-Nationalspieler hat ein gutes Durchsetzungsvermögen, kann dribbeln und kombinieren. Außerdem hat er ein herausragendes Positionsspiel und Freilaufverhalten. Es gibt prinzipiell kaum etwas, das man ihm als klare Schwäche auslegen könnte. Auch charakterlich ist im Umfeld des Campus ausschließlich Positives zu vernehmen. Dennoch wird es interessant zu sehen, wie sich der aktuell oft physisch überlegene Fernández schlägt, wenn er in den Männerbereich wechselt. Lange dürfte es bis zu diesem Schritt nicht mehr dauern.

© Twitter Jonathan Asp Jensen (U19) Alter: 17 Position: Offensives Mittelfeld Jonathan Asp Jensen kam im Sommer 2022 vom FC Midtjylland zum FC Bayern. Der Däne wird ebenfalls als eines der vielversprechendsten Talente am Campus gesehen. Der 17-Jährige ist wie Fernández eher auf der Acht oder gar auf der Zehn zu Hause. Eine seiner größten Stärken ist das Verhalten in engen Räumen. Asp Jensen hat eine gute Übersicht, kann Spielsituationen gut lesen und verfügt über zwei sehr feine Füße, mit denen er sich stets aus Pressingdruck befreien kann. Er ist damit ein sehr guter Spielmacher im Mittelfeld, der sich regelmäßig auch am Spielaufbau beteiligt. Insgesamt etwas zurückhaltender und defensiver ausgerichtet als Fernández. Auch seine Entwicklung wird man in München weiterhin sehr eng verfolgen. Üppig besetzt sind die Profis im zentralen Mittelfeld jedenfalls nicht mehr. Wenngleich genau das ein Problem für die Talente werden könnte. Denn der Rekordmeister wird gewiss auf dem Transfermarkt nachlegen.

© getty Adin Licina (U19) Alter: 16 Position: Offensives Mittelfeld In der U19-Bundesliga erzielte Adin Licina bereits fünf Tore, bereitete zwei weitere vor - das ist deshalb bemerkenswert, weil er erst 16 ist. Im offensiven Mittelfeld kann er auf allen Positionen eingesetzt werden - sowohl außen als auch im Zentrum ist er in der Lage, sein hervorragendes Dribbling einzusetzen. Licina hat eine bemerkenswerte Ballkontrolle, ist sehr beweglich und sucht regelmäßig die Eins-gegen-eins-Situationen. In München wird er schon wegen seines Alters nicht allzu schnell bei den Profis auflaufen. Doch entwickelt er sich kontinuierlich weiter, ist er definitiv ein Mann für die Zukunft.

© getty Jussef Nasrawe (U17) Alter: 16 Position: Offensives Mittelfeld In der Offensive können die Bayern in den kommenden Jahren auf den einen oder anderen Durchbruch hoffen. Jussef Nasrawe ist ein weiterer sehr junger Spieler, dem in München viel zugetraut wird. Der 16-Jährige ist mit 1,70 Meter recht klein, dementsprechend aber auch sehr beweglich und wendig. Das kommt ihm unter Pressingdruck entgegen. In der U17-Bundesliga hatte er im Oktober einen Lauf, kam in vier Spielen auf vier Assists und zwei Tore. Dann folgte eine Rotsperre. Anfang Dezember kehrte er zurück. Bei Nasrawe wird vor allem eines interessant: Wie schwerwiegend sind seine körperlichen Defizite, wenn er irgendwann in den Männerbereich wechselt? Oder anders formuliert: Wie sehr kann er sie durch seine tollen technischen Anlagen dann noch kaschieren? Im Offensivbereich wird es beim FC Bayern zudem schwer, sich durchzusetzen. In den vergangenen Jahren gelang ein solcher Schritt nur Ausnahmetalent Jamal Musiala.

© imago images Robert Ramsak (U19) Alter: 17 Position: Mittelstürmer Robert Ramsak ist mit 1,84 Meter zwar größer als Nasrawe, hat physisch aber ähnliche Schwierigkeiten. Der U17-Weltmeister stand trotz Reservistenrolle zuletzt im Fokus, viele trauen ihm perspektivisch den Sprung in die Bundesliga oder gar zu den Profis des FC Bayern zu. Bei der U19 liefert der 17-Jährige bisher: Sechs Tore und drei Vorlagen in 13 Einsätzen. In der U19-Bundesliga durfte er sogar viermal als Kapitän ran. Ramsak ist fußballerisch in jedem Fall einer, der in den kommenden Jahren in den Fokus rücken könnte. Nur muss er dafür körperlich zulegen. Andernfalls könnte es im deutlich physischeren Männerfußball schwierig werden.

© getty Yll Gashi (U17) Alter: 15 Position: Mittelstürmer Zwölf Tore, ein Assist, 15 Einsätze in der U17-Bundesliga - Yll Gashi spielt eine überragende Saison. Der Stürmer ist zudem erst 15. Doch er weiß, wo das Tor steht. Gegen die U17 des VfB Stuttgart benötigte er lediglich zehn Einsatzminuten für einen Doppelpack, gegen den FCA steuerte er drei Tore und einen Assist in 22 Minuten Einsatzzeit bei. Gashi kam im Sommer 2022 mit 14 von Hertha BSC an den Campus und war damals schon bei vielen Bundesliga-Klubs als großes Talent bekannt. Sein Spiel ist spektakulär. Mit hohem Tempo setzt er die gegnerische Abwehrkette regelmäßig unter Druck, zudem kann er mit beiden Füßen Tore erzielen. In dieser Liste ist der 15-Jährige zweifellos der Spieler mit dem weitesten Weg nach ganz oben - aber auch einer derjenigen mit dem größten Talent.

© getty FC Bayern: Wer schafft es zeitnah nach oben? So talentiert diese Spieler auch sind, so unwahrscheinlich ist es, dass auch nur einer von ihnen schon in den kommenden Monaten in einem Pflichtspiel der Profis auftaucht. Das Potenzial, den Ruf des Campus zu verbessern, indem sie diesen Schritt eines Tages schaffen, haben sie aber allemal. Bleibt die Frage, wer denn recht bald den Anfang machen könnte? Bei den Amateuren der Bayern sieht es derzeit weniger vielversprechend aus. Tuchel hat mit Frans Krätzig und Aleksandar Pavlovic bereits die größten Talente ausgewählt. Wobei mit Noël Aséko Nkili ein weiteres Talent im Fokus stehen könnte - wenn der 18-Jährige nicht ständig mit Verletzungen zu kämpfen hätte. In dieser Saison kam der gebürtige Berliner erst auf zwei Einsätze in der Regionalliga Bayern. Das Profil des defensiven Mittelfeldspielers wäre allerdings vielversprechend.