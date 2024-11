WhatsApp-Nachricht offengelegt! Naby Keita erklärt Transfer-Absage und hofft auf Comeback bei Werder Bremen 

Naby Keita ließ einen Wechsel in die Türkei platzen

Im Sommer sollte Keita an den türkischen Erstligisten Hatayspor verliehen werden, letztlich ließ er den Wechsel aber platzen. "Der Wechsel in die Türkei wäre sportlich nicht herausfordernd genug gewesen", sagte Keita jetzt. "Hatayspor steht am Ende der Tabelle. Ich möchte nicht irgendwo hingehen, nur um Bremen zu verlassen, sondern nur zu einem Klub gehen, der meine Karriere voranbringen kann."

Seit Mitte Oktober darf Keita immerhin wieder bei der Bremer U23 mittrainieren, in Spielen jedoch nicht zum Einsatz kommen. "Es ist sehr gut und wichtig für Naby, dass er mit einer Mannschaft trainieren kann", erklärte Sportchef Clemens Fritz damals gegenüber der Deichstube und betonte: "Eine Rückkehr zu den Profis ist aus bekannten Gründen kein Thema." Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft noch bis 2026. Werder strebt einen Transfer in der Winterpause an.