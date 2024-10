"Sollen wir uns jetzt ein Flugzeug kaufen?" Als die Bruchweg Boys des 1. FSV Mainz 05 die Bundesliga verzauberten

Es waren Bilder, die sich in die Köpfe der Fußballfans einbrannten wie die Fotos von Stefan Effenbergs Tigerkopf oder dem Salto-hüpfenden Miroslav Klose zu den besten Zeiten des SV Werder Bremen: Drei junge Kicker des FSV Mainz 05 zelebrierten an der Eckfahne nach einem Torerfolg wie eine virtuelle Rockband.

Als damals beliebteste Boyband Deutschlands verzauberte die dreiköpfige Kapelle um Lewis Holtby, Ádám Szalai und André Schürrle die Bundesliga. Holtby gab - die Wasserflasche als imaginäres Mikrofon in beiden Händen - den Sänger, Schürrle versuchte sich an der Luftgitarre und Szalai, meist bewaffnet mit beiden Fußballschuhen in der Hand, als Schlagzeuger.

Auch ein passender Name war für das Trio schnell gefunden. Auf die Frage von Sportstudio-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein, ob man denn nun "eher Take That oder doch die Rolling Stones" sei, gab Holtby an, dass er sich mit dem zuvor schon durch die Medien kursierenden Namen "Bruchweg Boys" - angelehnt an die US-amerikanische Gruppe Backstreet Boys - am besten anfreunden könne. Die wohl bis heute bekannteste Mainzer Boyband war geboren.

Und obwohl, wie bei besagtem Auftritt im Aktuellen Sportstudio zugegeben wurde, keiner der drei irgendein musikalisches Talent besaß, noch überhaupt ein Instrument beherrschte, so lieferte die Mainzer Kapelle unter der Regie von Thomas Tuchel damals reihenweise Topleistungen ab, die einen Gegner nach dem anderen in die Knie zwangen.