"Dumme Kommentare von dummen Menschen": Als Nuri Sahin die Mätzchen von Lukas Podolski bestrafte

© getty

BVB in Köln 2010: Nuri Sahin und Lukas Podolski sorgen für Unterhaltung

Zwischen Köln und dem BVB geht es am 15. Oktober 2010 besonders heiß her. Die Domstädter stehen in der Tabelle auf dem 16. Platz, Borussia Dortmund auf Rang zwei. Klare Vorzeichen also am achten Spieltag der Bundesliga.

Doch die Partie ist deutlich enger als erwartet. Köln bringt die Schwarzgelben immer wieder mit hart geführten Zweikämpfen aus dem Rhythmus und gleicht in der 82. Minute sogar aus. Podolski sorgt für eine Explosion im Stadion. Dann wird es besonders emotional, immer wieder geraten Spieler aneinander.

Kurz vor Ende der Partie zieht Podolski seinem Gegenspieler Sahin die Füße von hinten weg. Der steht sofort auf und geht Kopf an Kopf ins verbale Duell. Vom Kölner wird er dafür kurz darauf nur belächelt. Podolski zeigt mit seiner Hand eine Drei und erinnert damit an den 3:0-Sieg des DFB-Teams gegen die Türkei - sieben Tage vor dem Bundesliga-Duell.

Für Sahin offenbar genug Motivation, Podolski nochmal einen mitzugeben. Dortmund kommt wenig später gefährlich vor das Kölner Tor und - na klar - der heutige BVB-Trainer trifft zum 2:1. Durch seinen Sprintlauf kommt es zu Jubelszenen auf dem ganzen Feld verteilt.

Eine lange Fehde entstand aus diesen Szenen dennoch nicht. Schon im Kabinentrakt direkt nach Abpfiff sollen sich Sahin und Podolski ausgesprochen haben.