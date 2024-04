Unfassbare Serie von Kingsley Coman geht zu Ende: Bayer 04 Leverkusen jagt Rekorde des FC Bayern München

© getty

FC Bayern, Serien: 18 CL-Vorrundensiege am Stück

Auch die Bestmarke von 18 Vorrundensiegen in der Champions League am Stück riss an diesem Abend in München gegen die Dänen. Vor besagtem 0:0 hatte der FCB zuletzt am 01. Dezember 2020 in der Gruppenphase der Königsklasse nicht gewonnen. Damals gab es ein 1:1 auswärts gegen Atlético Madrid.