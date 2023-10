Zum Auftakt des 7. Spieltags der Bundesliga stehen sich Borussia Mönchengladbach und Mainz 05 gegenüber. SPOX begleitet die Partie im Liveticker.

Gladbach vs. Mainz 05: Bundesliga heute im Liveticker

vor Beginn Deshalb wackelt der Stuhl von M05-Trainer Bo Svensson dem Vernehmen nach derzeit gewaltig. Ein Sieg würde etwas Ruhe einkehren lassen.

vor Beginn Beide Teams haben sich in dieser Saison noch nicht mit Ruhm bekleckert. Immerhin reichte es für Gladbach am vergangenen Spieltag zum ersten Dreier gegen den VfL Bochum, Mainz 05 holte bislang erst einen Punkt und befindet sich deshalb am Tabellenende.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Freitagsspiels der Bundesliga zwischen Borussia Mönchengladbach und Mainz 05. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.