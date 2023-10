Der SC Freiburg empfängt heute den FC Augsburg am 6. Spieltag der Bundesliga. Das gesamte Spiel könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

SC Freiburg vs. FC Augsburg: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Augsburg konnte vergangene Woche gegen Mainz den langersehnten ersten Sieg der Saison einfahren. Durch einen Doppelpack von Demirovic und trotz einer Roten Karte blieb es am Ende beim 2:1 für Maaßen und seine Männer. Davor gab es gegen Leipzig und Bayern erwartbare Niederlagen, gegen Bochum (2:2) und Mönchengladbach (4:4) spektakukläre Unentschieden. Welchen Weg es für die Augsburger in dieser Saison zu gehen heißt, weiß man bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

Vor Beginn: Freiburg ist mit zwei Siegen ordentlich in diese Saison gestartet. Gegen Hoffenheim und Bremen gab es jeweils einen knappen Sieg mit einem Tor Vorsprung. Danach aber knallte es gewaltig: Stuttgart überrollte den SC und schickte ihn mit einer 5:0-Packung wieder zurück nach hause. Auch gegen Dortmund setzte es eine 2:4-Pleite., Immerhin lief der Auftakt im Europapokal nach Plan: Gegen Olympiakos setzte sich die Streich-Elf mit 3:2 durch. Jetzt will man aber auch in der Liga nach drei sieglosen Spielen wieder in Fahrt kommen.

Vor Beginn: Augsburg steht derzeit in der Tabelle mit fünf Punkten und 9:13-Toren auf dem 14. Rang. Freiburg steht mit sieben Punkten und 5:10-Toren auf dem 10. Platz. Beide könnten mit einem Sieg heute einen ordentlichen Sprung machen. Beide Teams würden ob der Enge im Mittelfeld mit drei weiteren Punkten derzeit auf den 8. Platz vorrücken,

Vor Beginn: Christian Streich vertraut erneut derselben Elf, die letzte Woche gegen Frankfurt beim 0:0 einen Punkt geholt hat. Höfler muss weiterhin seine Rotsperre absitzen, dazu fehlen Uphoff, Rosenfelder, Kyereh und Günter mit Verletzungen.

Vor Beginn: Streich vertraut dieser Startelf: Atubolu - Sildillia, Lienhart, Ginter - Kübler, Eggestein, Keitel, Sallai - Grifo, Höler, Doan.

Vor Beginn: Maaßen nimmt an seiner Aufstellung nur eine erzwungene Maßnahme vor: Engels fehlt durch die Rote Karte vom 2:1-Sieg gegen Mainz, dafür ist jetzt Breithaupt in der Partie. Ebenfalls nicht mit dabei sind Framberger, Tanganga, Okugawa und Winther aufgrund von Verletzungen.

Vor Beginn: Maaßen schickt Augsburg mit dieser Aufstellung ins Spiel: Dahmen - Pfeiffer, Gouweleeuw, Uduokhai - Iago, Rexbehcaj, Breithaupt, Mbabu - Demirovic, Vargas - Tietz.

Vor Beginn: Die Freiburger hatten bei den Duellen mit Augsburg in den vergangenen Jahren klare Vorteile, der SC war siegreich in den jüngsten fünf Begegnungen zwischen beiden Klubs. Davor kamen drei 1:1-Unentschieden, bis man im Rückblick den bisher letzten Sieg der Augsburger gegen Freiburg findet. Dieser kam am 6. Spieltag der Saison 2018/19. Am Sonntag, 30. September 2018 - genau vor fünf Jahren!

Vor Beginn: Anpfiff im Schwarzwald-Stadion Freiburg ist heute um 17.30 Uhr.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker SC Freiburg vs. FC Augsburg!