Darmstadt 98 empfängt Werder Bremen am 6. Spieltag der Bundesliga. Das gesamte Spiel könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Werder Bremen reist am 6. Spieltag der Bundesliga zu Darmstadt 98. Verfolgt das Spiel hier in Gänze im Liveticker!

DARMSTADT 98 - WERDER BREMEN AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier klicken, um die Seite neu zu laden.

Darmstadt 98 vs. Werder Bremen: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Ole Werner setzt zu Beginn auf diese elf Bremer: Pavlenka - Veljkovic, C. Groß, Pieper - Deman, Lynen, Weiser - Stage, Schmid - Ducksch, Borrè.

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da, so beginnen die Darmstädter: Schuhen - Maglica, Gjasula, Klarer - Karic, Holland, Bader - Kempe, Marvin Mehlem - Skarke, L. Pfeiffer.

Vor Beginn: Darmstadts Rückkehr in die Bundesliga verläuft bisher weitestgehend erfolglos. Die Lilien konnten sich in den ersten fünf Partien nur einen Punkt erkämpfen und standen damit nach fünf Spieltagen punktgleich im Tabellenkeller mit Mainz 05 und Köln. Darmstadt hat bereits 16 Tore kassiert, so viele wie sonst nur die Bochumer, bei denen ein 0:7 gegen den FC Bayern und ein 0:5 gegen Stuttgart dazuzählt.

Vor Beginn: Das heutige Duell am 6. Spieltag wird um 15.30 im Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt angepfiffen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker Darmstadt 98 vs. Werder Bremen!