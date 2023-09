Am heutigen Tag empfängt Bayer Leverkusen den 1. FC Heidenheim zum Duell in der Bundesliga. Die komplette Begegnung verfolgt SPOX hier für Euch im Liveticker.

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Heidenheim! So lautet die erste Sonntagspartie am 5. Bundesligaspieltag. Springen die Hausherren heute mit einem Sieg wieder an die Ligaspitze? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Bayer Leverkusen vs. Heidenheim: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bayer Leverkusen hat einen starken Saisonstart hingelegt. Die Leverkusener sind in der Liga weiterhin ungeschlagen, gegen den FC Bayern München trennte sich Bayer zuletzt mit 2:2. Kann die Elf von Xabi Alonso heute wieder an die Tabellenspitze rücken oder sichern sich die Heidenheimer den zweiten Bundesligasieg in Folge?

Vor Beginn: Das Duell startet heute um 15.30 Uhr in der BayArena in Leverkusen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Heidenheim.