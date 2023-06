Sommer-Transfers in der Bundesliga: Diese Wechsel sind schon fix

Die Gerüchteküche rund um die Transfers brodelt schon gewaltig, doch viele Bundesligisten haben bereits einzelne Transfers festgezurrt und veröffentlicht. Welche Wechsel für den Transfer-Sommer 2023 sind schon fix?

SPOX zeigt euch alle Transfers, die in der Fußball-Bundesliga bereits fixiert sind und verkündet wurden.

Außerdem wird der defensive Mittelfeldspieler Nicolas Seiwald , ein echtes Salzburger Eigengewächs, seinen Weg zu Leipzig nehmen. Er kommt wohl für Konrad Laimer, der nach auslaufendem Vertrag die Sachsen offenbar zum FC Bayern verlassen wird. Er ist jedoch kein Eins-zu-Eins-Ersatz, sondern eher etwas defensiver eingestellt - womöglich werden Xaver Schlager und Amadou Haidara in Zukunft dann die Laimer-Rolle bestücken.

Die Pokalfinalisten aus Leipzig haben bereits doppelt beim Schwesterklub in Salzburg zugeschlagen. Mit Benjamin Sesko kommt ein temporeicher Mittelstürmer, der voraussichtlich als Ersatz für Christopher Nkunku eingekauft wurde, der wohl zu Chelsea wechseln wird.

Bayer 04 Leverkusen

Arthur, América Mineiro, 7 Millionen Euro

Alejandro Grimaldo, Benfica Lissabon, ablösefrei

Die Werkself hat sich bereits auf beiden Außenverteidiger-Positionen verstärkt. Im vergangenen Winter war lange Robin Gosens im Gespräch, nun hat man sich ablösefrei den Spanier Alejandro Grimaldo gesichert. Der beim FC Barcelona ausgebildete linke defensive Flügelspieler erzielte bei Benfica in der abgelaufenen Saison 16 Scorerpunkt in der Liga und sieben weitere in der Champions League.

Auf der rechten Defensivseite ist Timothy Fosu-Mensah nicht so richtig eingeschlagen, deshalb verstärkte man sich nun mit dem brasilianischen Toptalent Arthur von América Mineiro. Kolportierte sieben Millionen lässt Bayer Leverkusen sich den 20-Jährigen offenbar kosten.