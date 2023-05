Bundesliga: Die Stadionhymnen der 18 Klubs im Ranking

Die Voting-Plattform FanQ hat über 10.000 Fußballfans in Deutschland befragt, welche die beliebteste Vereinshymne in der Bundesliga ist.

Der Ligavergleich von FanQ greift zentrale fanrelevante Fragen auf und ermöglicht einen repräsentativen Vergleich der Vereine in der Bundesliga aus Perspektive der Fans. SPOX stellt das Ranking vor.

Der Titel der Hymne bezieht sich auf das "Bayer-Kreuz", dem Logo des gleichnamigen Hauptsponsors. Sänger Dirk Maverick stimmt die Fans und Zuschauer in der Bayer-Arena an jedem Heimspieltag sogar live auf die anstehende Partie ein.

© getty

Platz 15: "Stuttgart kommt" (VfB Stuttgart) - 4,40 von 5 Sternen

Sänger Wolle Kriwanek steuerte Werke für mehrere sportliche Anlässe bei. Neben der Stuttgarter Hymne schrieb er auch den Titel Ready, Steady, Go! für die Leichtathletik-Europameisterschaften 1986 in Stuttgart sowie einen Song für die Silver Arrows von Mercedes in der Formel 1.