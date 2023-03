Zwei Ex-Dortmunder kassieren die 5! Die Wintertransfers aller Bundesligisten im Check

Über zwei Monate sind seit der Wiederaufnahme des Fußball-Betriebs nach der WM in Katar vergangenen. Genug Zeit also, ein erstes Fazit über die Winter-Neuzugänge der Bundesliga-Klubs zu ziehen. SPOX macht den Check. Wer hat bisher überzeugt? Und wer ist noch nicht angekommen?

Ausgenommen aus der Auflistung sind RB Leipzig und der SC Freiburg, da beide Vereine im Winter keine Spieler für ihre ersten Mannschaften verpflichtet haben.

© getty VfB Stuttgart Gil Dias Kam für 1 Million Euro von Benfica Lissabon Feierte mit einem wichtigen Tor im DFB-Pokal gegen Paderborn ein perfektes Debüt, seitdem kommt beim Portugiesen aber nicht mehr viel herum. Einmal traf er seitdem noch - beim 3:0 gegen den 1. FC Köln steuerte er einen Treffer bei. Wirkt unterm Strich zu häufig verspielt und zu inkonsequent im Abschluss. Note: 4,5. Genki Haraguchi Kam für 1 Million Euro von Union Berlin Stand seit seinem Wechsel in jeder einzelnen Bundesliga-Partie der Stuttgarter von Beginn an auf dem Rasen, die nötige Stabilität im Mittelfeld verlieh er den Schwaben aber noch nicht. In der kurzen Zeit ist der Japaner dennoch zu einem wichtiger Führungsspieler innerhalb der Mannschaft mutiert. Auch als Sprachrohr auf dem Platz ist er für die Truppe von Bruno Labbadia wichtig. Note: 3,5.

© getty FC Schalke 04 Tim Skarke Kam für 250 Tsd. Euro per Leihe von Union Berlin War der absolute Wunschspieler der Schalker während des Winter-Transferfensters - letztlich einigte man sich mit Union auf eine Leihe. Ende Februar zog er sich jedoch - nach nur drei Einsätzen im S04-Trikot - eine Fußprellung zu. Seitdem fällt er verletzt aus. Keine Bewertung. Moritz Jenz Kam für 200 Tsd. Euro per Leihe vom FC Lorient | Bei Klassenerhalt Kaufpflicht in Höhe von 4 Millionen Euro Seitdem der 23-Jährige für die Schalker verteidigt, läuft es in der Defensive plötzlich gut. Er ist einer der Hauptgründe, wieso man seit der Rückrunde erst vier Gegentreffer kassierte. Jenz äußerte bereits, gerne über die Leihe hinaus auf Schalke bleiben zu wollen: "Wenn ich für diesen Verein weitere Jahre spielen könnte, wäre das für mich der Hammer." Note: 2. Jere Uronen Kam per Leihe von Stade Brest | Kaufoption in unbekannter Höhe Den Finnen ereilte ein ähnliches Schicksal wie Skarke. Wurde Ende Januar als Verstärkung für den Defensive verpflichtet, kam aber nur sechsmal zum Einsatz, ehe er sich eine Verletzung an den Adduktoren zuzog. In seinen Einsätzen, abgesehen vom 1:6 gegen Leipzig, aber durchweg solide. Note: 3,5. Michael Frey Kam per Leihe von Royal Antwerpen Der Schweizer ist ein Segen für die zuvor oft harmlos agierende Schalke-Offensive. Bringt mit seiner Dynamik und Kopfballstärke mehr Variation ins Angriffsspiel der Königsblauen. Stand seit dem 20. Spieltag jedes Mal in der Startelf und steuerte dabei drei Assists bei. Lediglich auf einen eigenen Treffer wartet er noch. Note: 2,5. Éder Balanta Kam per Leihe vom FC Brügge Der Transfer des Kolumbianers wurde eher für die Breite als die Spitze getätigt. Schaffte es seit seiner Ankunft bei S04 nur einmal in die Startelf. Ansonsten kam er als Joker zum Einsatz - vor allem, wenn es darum gilt, ein Ergebnis über die Zeit zu bringen. Note: 4.

© getty Hertha BSC Florian Niederlechner Kam für 800 Tsd. Euro vom FC Augsburg Sein Wechsel von Augsburg zur Hertha hat sich noch nicht so richtig ausgezahlt. Zwar stand er, nachdem er die ersten beiden Spiele nach der Winterpause wegen muskulärer Probleme verpasst hatte, in jeder Partie auf dem Rasen, in die Torschützenliste trug er sich aber noch nicht ein. Note: 4,5. Tolga Cigerci Kam für 350 Tsd. Euro MKE Ankaragücü Übernahm direkt die Zügel im Mittelfeld und stabilisierte die wacklige Hertha-Defensive zumindest in Teilen. "Diese Ausstrahlung, die er hat, aber auch die Qualität auf dem Platz, die tun uns als Mannschaft extrem gut", lobte Coach Sandro Schwarz. "Er ist ein Spieler mit einem sehr hohen Verantwortungsbewusstsein." Note: 3.

© getty TSG Hoffenheim John Anthony Brooks Kam für 300 Tsd. Euro von Benfica Lissabon Wurde als Stabilisator der löchrigen Defensive der TSG verpflichtet, doch auch mit ihm bleibt das Gebilde wackelig. 16 Gegentore kassierte Hoffenheim in den sechs Partien, in denen Brooks auf dem Rasen stand. Dazu gesellten sich auch individuelle Fehler, etwa im Spiel gegen den SC Freiburg. Note: 5. Kasper Dolberg Kam per Leihe von der OGC Nizza Null Tore bei acht Einsätzen ist die bittere Bilanz des dänischen Stürmers seit seinem Wechsel zur TSG. Auch bei den Hoffenheimern lässt Dolberg Torgefahr vermissen. Zu allem Überfluss zog er sich Anfang März eine Gehirnerschütterung zu, weshalb er gegen Freiburg und die Hertha fehlte. Note: 5,5. Thomas Delaney Kam per Leihe vom SC Sevilla Stand in den ersten drei Spielen nach der Winterpause noch in der Startelf, nach den Klatschen gegen Bochum und Leverkusen entschied sich Coach Pellegrino Matarazzo dann aber dafür, den Ex-Dortmunder auf die Bank zu setzen. Seitdem hat Youngster Angelo Stiller ihm den Rang abgelaufen. Note: 5.

© getty VfL Bochum Moritz Broschinski Kam für 135 Tsd. Euro von Borussia Dortmund II Kam für den VfL bislang lediglich als Joker zum Einsatz - nur 95 Minuten stand er auf dem Rasen. Am 19. Spieltag gegen Hoffenheim gelang ihm dabei sogar ein später Treffer, darüber hinaus fiel er nicht sonderlich auf. Note: 3,5. Keven Schlotterbeck Kam per Leihe vom SC Freiburg Beim SC Freiburg kam der Bruder von Nationalspieler Nico nur selten zum Zug, das änderte sich seit seinem Wechsel nach Bochum. Sechsmal stand er für den VfL schon in der Startelf, bei seinem Debüt gegen die Berliner Hertha gelang ihm außerdem ein Treffer per Kopf. Defensiv jedoch nicht immer sattelfest, weshalb ihn Coach Thomas Letsch zuletzt auf der Bank sitzen ließ. Note: 4. Pierre Kunde Kam per Leihe von Olympiakos Piräus Schwankt in Bochum zwischen Ersatzbank und Startelf. Stand vor allem zu Beginn der Rückrunde häufig von Beginn an auf dem Platz, nach dürftigen Auftritten gegen die Bayern und Bremen fand er sich immer häufiger auf der Bank wieder. Zuletzt nur noch mit Kurzeinsätzen. Note: 4,5.

© getty 1. FC Köln Davie Selke Ablösefrei von Hertha zu Köln In seinen bisher acht Spielen durfte der 28-Jährige erst einmal über 90 Minuten ran. Zuletzt gelang ihm immerhin sein erster Treffer im Köln-Trikot, beim 1:6 gegen den BVB. Doch man merkt: Selke ist noch nicht richtig in Köln angekommen. Note: 4,5.

© getty FC Augsburg Dion Beljo Kam für 3 Millionen Euro von NK Osilek Der 20-Jährige ist für den FCA mehr eine Verpflichtung für die Zukunft als jemand, der direkt weiterhelfen kann. Trotzdem zeigte er schon jetzt in einer Handvoll Einsätze, was er für die Augsburger in Zukunft leisten kann. Überzeugte im Zusammenspiel sowohl mit Mergim Berisha als auch Ermedin Demirovic. Note: 2,5. David Colina Kam für 650 Tsd. Euro von Hajduk Split Bei seinem Debüt gegen Dortmund erzielte der Linksverteidiger ein Tor, danach ging es für ihn aber eher bergab. Auf der linken Defensivseite haben andere ihm den Rang abgelaufen. Kommt er zum Einsatz, dann meist nur für ein paar Minuten. Note: 4,5. Irvin Cardona Kam für 500 Tsd. Euro von Stade Brest Verletzte sich in seiner ersten Partie am Fuß und fiel danach über einen Monat lang aus. Feierte dann gegen die Bayern ein fulminantes Comeback, als er bei der 3:5-Niederlage ein Tor und eine Vorlage beisteuerte. Für eine Beurteilung ist es aber noch zu früh. Keine Bewertung. Renato Veiga Kam für 200 Tsd. Euro per Leihe von Sporting B | Kaufoption in Höhe von 4,5 Millionen Euro Der vielleicht spannendste Transfer der Augsburger im Winter. Das Verteidiger-Talent kam per Leihe von Sporting, der FCA besitzt aber eine Kaufoption. Sein Talent ließ er schon ein ums andere Mal durchblitzen. Half auch schon als Innenverteidiger aus. Note: 3. Arne Engels Kam für 100 Tsd. Euro von Club NXT Etablierte sich umgehend als Stammkraft im zentralen Mittelfeld der Augsburger. Mit seinen erst 19 Jahren strahlt er eine unglaubliche Sicherheit und Souveränität aus, die dem Spiel des FCA guttun. "Was er leistet, ist außergewöhnlich", stellte Trainer Enrico Maaßen fest. "Gleichzeitig ist auch wichtig, dass er bodenständig bleibt und wir ihn nicht zu sehr hochjubeln." Note: 2. Nathanaël Mbuku Kam ablösefrei von Stade Reims Durfte nur einmal als Joker für 13 Minuten ran. Keine Bewertung. Kelvin Yeboah Kam per Leihe vom FC Genua Im Sturm zieht der Youngster gegenüber Beljo, Berisha und Demirovic meist den Kürzeren, dennoch stand er bereits achtmal für die Augsburger auf dem Platz. In seinen ersten beiden Begegnungen gegen Dortmund und Gladbach gelangen ihm sogar zwei Assists. Note: 3,5.

© getty Werder Bremen Maximilian Philipp Kam per Leihe vom VfL Wolfsburg Beim VfL Wolsburg kam der Stürmer kaum mehr zum Zug, In Bremen hat sich an dieser Situation allerdings auch nicht viel geändert. Gegen das eingespielte Duo aus Marvin Ducksch und Niclas Fülkrug hat er keine Chance, immerhin brachte Trainer Ole Werner ihn zuletzt als Joker. Note: 5.

© getty Borussia Mönchengladbach Jonas Omlin Kam für 9 Millionen Euro vom HSC Montpellier Wurde als Nachfolger für Yann Sommer verpflichtet, der sich dem FC Bayern anschloss. Verpasste zwischenzeitlich zwei Spiele aufgrund einer Oberschenkelverletzung, abgesehen davon ist er als neue Nummer eins gesetzt. An der aktuellen Gladbacher Krise trifft ihn wohl am wenigsten Schuld. Note: 3,5.

© getty FSV Mainz 05 Ludovic Ajorque Kam für 6 Millionen Euro von RC Straßburg Der im französischen Übersee-Departement la Reunion geborene Ajorque hatte in der Ligue 1 für Straßburg in 13 Spielen nur einmal getroffen - trotzdem wollte Mainz den 29-Jährigen unbedingt. Zu Recht, denn für die 05er traf er bereits zweimal. Zuletzt legte Ajorque gegen Freiburg zudem das 1:1 vor. Note: 3 Andreas Hanche-Olsen Kam für 2,5 Millionen Euro von KAA Gent Die zweite starke Verpflichtung der Mainzer im Winter. Der Norweger übernahm direkt das Kommando in der defensiven Zentrale. Seitdem haben die 05er einen Lauf - was auch Hanche-Olsen zu verdanken ist. Note: 2,5.

© getty Bayer 04 Leverkusen Patrick Pentz Kam ablösefrei von Stade Reims Der Keeper wurde als Nummer zwei hinter Stammkeeper Lukas Hradecky verpflichtet, nachdem sich der bisherige Ersatzmann Andrey Lunev eine Verletzung am Rücken zugezogen hatte. Kam allerdings noch nicht zu Einsatz. Keine Bewertung.

© getty VfL Wolfsburg Nicolas Cozza Kam für 500 Tsd. Euro vom HSC Montpellier Der Linksverteidiger stand noch keine einzige Minute auf dem Rasen, was vor allem an Konkurrent Paulo Otávio liegt, welcher laut Coach Niko Kovac aktuell die Nase vorn hat. "Es ist ein Prozess, wir müssen ihn langsam integrieren. Wir kennen seine Fähigkeiten, aber es ist auch so, dass Paulo auf dieser Position einen Vorteil hat. Er spielt eine sehr ordentliche Saison", erklärte dieser. Note: 4,5.

© getty Eintracht Frankfurt Paxten Aaronson Kam für 4 Millionen Euro von Philadelphia Union Erst kurz vor der Länderspiel-Pause durfte der US-Amerikaner das erste Mal für die Adler auf den Platz. Beim 0:4 erhielt der US-Amerikaner seine ersten sieben Minuten im Eintracht-Trikot. Für eine Einschätzung ist das natürlich zu wenig. Keine Bewertung. Philipp Max Kam per Leihe von der PSV Eindhoven | Kaufpflicht in Höhe von 2 Millionen Euro Mehrere Medien berichtete zuletzt von der fixen Verpflichtung des Außenverteidigers, offiziell ist Max allerdings "nur" bis zum Sommer ausgeliehen. Die erhoffte Verstärkung ist er dabei noch nicht, so konnte er seine Stärke, mit Offensivläufen die Spieler im Zentrum in Szene zu setzen - bislang zu selten ausspielen. Von ihm muss noch mehr kommen. Note: 4,5.

© getty Union Berlin Josip Juranovic Für 8,55 Millionen Euro von Celtic Glasgow Der Kroate hat als rechter Schienenspieler im 3-5-2-System der Berliner langsam aber sicher in seine Rolle gefunden, nachdem er zu Beginn hier und da noch auf der Bank Platz nehmen musste. Macht den abgewanderten Julian Ryerson immer mehr vergessen. Note: 2,5. Aïssa Laïdouni Kam für 2,6 Millionen Euro von Ferencváros Budapest Der gebürtige Franzose hat sich mit seiner Passgenauigkeit und Ballsicherheit schnell ins Spiel der Eisernen hineingearbeitet. Auch wenn er zuletzt gegen Frankfurt 90 Minuten auf der Bank saß. ist er schon jetzt eine feste Größe in der Berliner Mannschaft. Note: 3. Jérôme Roussillon Kam für eine unbekannte Ablösesumme vom VfL Wolfsburg Auch auf der linken Defensivseite holte Union neues Personal. Anders als bei Juranovic war der Transfer von Roussillon aber - bis jetzt - weniger von Erfolg gekrönt. Zuletzt kam der Ex-Wolfsburger nur noch als Einwechselspieler zum Einsatz, stattdessen durfte Niko Gießelmann von Anfang an ran. Note: 4,5.

© getty FC Bayern João Cancelo Kam per Leihe von Manchester City | Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro Schwankt bislang zwischen Genie und Wahnsinn. Bei seinem Bayern-Debüt gegen Mainz im DFB-Pokal legte der Portugiese schon nach 17 Minuten einen sehenswerten Treffer für Eric Maxim Choupo-Moting auf. In seinem zweiten Spiel gelang ihm das nach 14 Minuten für Kingsley Coman - es schien wie der perfekte Start der 28-Jährigen. Doch in der Champions League ließ ihn Trainer Julian Nagelsmann gegen PSG in Hin- und Rückspiel in der ersten Halbzeit auf der Bank, wie auch teilweise in der Bundesliga. Der 35-Jährige erklärte den Bankplatz: Cancelo sei ein deutlich offensiverer Spieler als Jospip Stanisic. "Man versucht schon, die Spieler auf die beste Position zu bringen, um ein gutes Gleichgewicht in der Bundesliga und besonders in der Champions League zu haben." Gegen Augsburg glänzte der Rechtsverteidiger dann wieder mit Tor und Vorlage. Wie sich wohl sein Standing nach der Übernahme von Thomas Tuchel entwickeln wird? Note: 3,5. Yann Sommer Kam für 8 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach Am 7. Januar gab Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus noch bekannt, dass der Verein seinen Keeper nicht an den FC Bayern abgeben werde. Zwölf Tage später trat dann das Gegenteil ein. Virkus erklärte: "Nur aufgrund der Tatsache, dass Yann ein so verdienter Spieler ist, haben auch wir als Verein überhaupt darüber nachgedacht, ihm diesen Schritt zu ermöglichen." 13 Spiele betritt Sommer seitdem als Neuer-Ersatz - und blieb fünfmal ohne Gegentor, jeweils beim 3:0 gegen Union und Bochum, zweimal gegen PSG in der Königsklasse sowie im Pokal gegen Mainz (4:0). 13-mal musste der Schweizer bisher also hinter sich greifen- und überzeugte auf voller Linie. Lediglich im PSG-Rückspiel wackelte er einmal, als er den Ball in einem Dribbling im eigenen Sechzehner verlor. Note: 2. Daley Blind Kam ablösefrei von Ajax Amsterdam Der Niederländer kam am 5. Januar und wurde erst fünfmal eingesetzt, stand 157 Minuten auf dem Platz. Wenn er spielte, zeigte der 33-Jährige eine solide Leistung - mehr aber auch nicht. Note: 4,5.