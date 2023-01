Preise für Bier und Bratwurst in der Bundesliga: BVB treibt es auf die Spitze

Der BVB hat seine Preise für Bier und Bratwurst in 2023 erhöht - und klettert in der Tabelle der teuersten Stadionverpflegung deutlich nach oben! SPOX gibt einen Überblick zu den Preisen in der Bundesliga.

© imago images 18. UNION BERLIN Stadion: Alte Försterei (22.012 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4 Euro | Preis Bratwurst: 3 Euro

© getty 17. BAYER LEVERKUSEN Stadion: BayArena (30.210 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,20 Euro | Preis Bratwurst: 3,30 Euro

© getty 16. SC FREIBURG Stadion: Europa-Park Stadion (24.000 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,30 Euro | Preis Bratwurst: 3 Euro

© getty 14. VfL BOCHUM Stadion: Vonovia Ruhrstadion (27.599 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,30 Euro | Preis Bratwurst: 3,20 Euro

© getty 14. VfL WOLFSBURG Stadion: Volkswagen Arena (30.000 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,30 Euro | Preis Bratwurst: 3,20 Euro

© getty 13. FC AUGSBURG Stadion: WWK Arena (30.660 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,30 Euro | Preis Bratwurst: 3,50 Euro

© getty 12. EINTRACHT FRANKFURT Stadion: Deutsche Bank Park (51.500 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,40 Euro | Preis Bratwurst: 3,60 Euro

© getty 11. 1. FC KÖLN Stadion: RheinEnergieStadion (50.000 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,40 Euro | Preis Bratwurst: 3,70 Euro

© getty 10. BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH Stadion: Borussia-Park (54.022 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,50 Euro | Preis Bratwurst: 3,50 Euro

© getty 8. TSG Hoffenheim Stadion: PreZero Arena (30.150 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,50 Euro | Preis Bratwurst: 3,70 Euro

© getty 8. HERTHA BSC Stadion: Olympiastadion (74.649 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,50 Euro | Preis Bratwurst: 3,70 Euro

© getty 7. VfB STUTTGART Stadion: Mercedes-Benz Arena (60.449 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,50 Euro | Preis Bratwurst: 3,80 Euro

© getty 6. FC SCHALKE 04 Stadion: Veltins Arena (62.271 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,60 Euro | Preis Bratwurst: 3 Euro

© getty 5. RB LEIPZIG Stadion: Red Bull Arena (41.939 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,70 Euro | Preis Bratwurst: 3,70 Euro

© getty 4. FC BAYERN MÜNCHEN Stadion: Allianz Arena (75.000 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,70 Euro | Preis Bratwurst: 4,50 Euro

© getty 1. MAINZ 05 Stadion: Opel Arena (34.000 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,90 Euro | Preis Bratwurst: 3,50 Euro

© getty 1. WERDER BREMEN Stadion: Weserstadion (42.100 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,90 Euro | Preis Bratwurst: 3,50 Euro