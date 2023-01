Hertha BSC: Netzreaktionen zur Entlassung von Fredi Bobic in Berlin

Hertha BSC hat sich nach der 0:2-Niederlage am Samstag im Berliner Derby gegen Union von Geschäftsführer Sport Fredi Bobic getrennt.

Bobics Aufgaben sollen wohl zunächst aufgeteilt werden. Die Bild und Sport1 meldeten am späten Samstagabend, dass Hertha dafür den früheren Spieler Andreas Neuendorf und den langjährigen Akademieleiter Benjamin Weber zurückholt. Der Verein bestätigte die Personalien zunächst nicht.

So richtig berauschend klingt Bobics Bilanz auf den ersten Blick nicht.

Bei der Hertha ist einfach immer was los.

© Twitter

Bobic die ganze Schuld in die Schuhe zu schieben, ist in der Tat nicht so einfach.