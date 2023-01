Sneaker, Fortnite, Medien: Das unglaubliche Imperium von Mesut Özil

Mesut Özil befindet sich im Spätherbst seiner Karriere - aber der Weltmeister von 2014 macht sein Geld längst nicht nur auf dem Rasen.

Wenige Fußballer haben eine solch schillernde Karriere vorzuweisen wie Mesut Özil. Höhen und Tiefen stehen einander in gerade spektakulärem Verhältnis gegenüber.

Unter der Dachmarke "M10" baut sich der Deutsche seit Jahren in vielen Bereichen Businesszweige in verschiedenen Bereichen auf. Spätestens seit Özil 2020 seinen lukrativen Sponsoren-Vertrag mit Adidas verloren hat, konzentriert er sich voll auf eigenes Branding.

Es scheint also noch nicht ganz rund für Özils ESport-Aktivitäten zu laufen - aber gerade in einem solchen Business kann das ja sehr schnell gehen.

2018 gründete Özil unter dem Namen seiner Marke ein ESports-Team: "M10 ESports". Laut Website ist man dort in den Spielen Fortnite und - natürlich - FIFA vertreten.

Sneaker, Hoodies, Caps: Özil als Fashion-Guru

Eigenes Merchandise gehört für den heutigen Fußballstar sowieso zum guten Ton. Wer das noch weiterverfolgen will, bringt sogar komplette Kollektionen heraus - so auch Özil.

M10-Caps, M10-Hoodies, M10-Trainingskleidung: All das und vieles mehr kann man in Özils eigenem Store und Partner-Shops kaufen. Auch wenn die Social-Media-Aktivitäten des eigens eingerichteten Accounts auf Instagram seit 2020 wieder ruhen: Man kann die durchaus edel anmutenden Produkte immer noch erwerben.

Zusätzlich dazu brachte Özil mit dem Partner "Hide & Jack" den limitierten Edelsneaker "The Cage" heraus, der eine Hommage an seine Anfänge in einem Gelsenkirchener Fußballkäfig symbolisieren sollte. Das Modell ist mittlerweile ausverkauft.