Der beispiellose Absturz von Red Bull im WM-Kampf: Verlässt Max Verstappen das sinkende Schiff?

Red Bulls Absturz: Christian Horner bringt den Stein ins Rollen

Um den schleichenden Niedergang von Beginn an aufzudröseln, müssen wir zurück zum Jahresanfang. Genauer gesagt zum 5. Februar 2024. An jenem Tag kamen erstmals Berichte über ein grenzüberschreitendes Verhalten von Teamchef Christian Horner gegenüber einer Mitarbeiterin auf. Medien, Experten und am Ende sogar die Formel 1 selbst warfen sich auf den Fall und nahmen Red Bull in die Mangel. Der Rennstall gab eine unabhängige Untersuchung in Auftrag, welche letztlich - trotz einiger Ungereimtheiten - die Unschuld Horners feststellte.

Bei RB nahm man an, es vergleichsweise schnell und leise geschafft zu haben, den Trubel unter den Teppich zu kehren und sich von nun an aufs Sportliche konzentrieren zu können. Die Horner-Causa markierte allerdings erst den Beginn der Turbulenzen. Der Dominostein, der alles andere ins Wanken bringen sollte.

Trotz des offiziellen Abschlusses der Angelegenheit offenbarte sich nämlich ein tief gespaltenes Team. Auf der einen Seite der "Verstappen-Clan" um Max, Vater Jos, Chefdesigner Adrian Newey sowie Motorsportberater Helmut Marko, auf der anderen Seite Horner samt thailändischem Mehrheitsanteileigner im Rücken. Vor allem Jos Verstappen machte seinem Unmut über das Festhalten an Horner immer wieder Luft und attackierte den RB-Teamchef mehrmals scharf: "Es wird hier Spannungen geben, so lange er in seiner Position ist. Das Team läuft Gefahr, zerrissen zu werden. Es kann so nicht weitergehen, es wird explodieren." Horner spiele "das Opfer, obwohl er derjenige ist, der die Probleme verursacht".