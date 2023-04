Formel 1 - Der Rennkalender 2023: Alle Strecken, Layouts und Daten zur aktuellen F1-Saison

23 Rennen sind in der Saison 2023 in der Formel 1 zu absolvieren. Hier bei SPOX bekommt Ihr alle Infos zum Kalender, den kommenden und abgeschlossenen Rennen sowie den Daten zu den jeweiligen Strecken.

Beim Großen Preis von Australien feierte Max Verstappen seinen zweiten Saisonsieg und den dritten Triumph seines Rennstalls Red Bull im dritten Formel-1-Rennen des Jahres. Hinter dem Niederländer landeten Lewis Hamilton (Mercedes) und Fernando Alonso (Aston Martin) auf den Plätzen zwei und drei.

Der nächste Große Preis ist der Aserbaidschan-GP in Baku. Dieser wird am letzten April-Wochenende stattfinden. Das Qualifying findet dabei bereits am Freitag statt (28. April) statt, tags darauf (29. April) steigt dann das ersten von insgesamt sechs Sprintrennen 2023. Am Sonntag (30. April) wird dann wieder ganz normal das Rennen gefahren.

Formel 1, 2023 - Aserbaidschan-GP: Der Zeitplan

Tag Uhrzeit Event Freitag, 28.04.2023 11.30 Uhr 1. Freies Training 15 Uhr Qualifying Samstag, 29.04.2023 11.30 Uhr 2. Freies Training 15.30 Uhr Sprintrennen Sonntag, 30.04.2023 13 Uhr Rennen