Handball EM Frauen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele von Deutschland und Co. bei der Europameisterschaft im TV und Livestream?

Die 16. Austragung der Frauen-Europameisterschaft findet gleich in drei Ländern statt: Österreich, Ungarn und in der Schweiz. Am 28. November wird das Turnier, an dem 24 Nationen teilnehmen, mit den ersten Gruppenspielen eröffnet. Das Finale steigt am 15. Dezember in Wien.

© getty

Auch die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat sich für das Turnier qualifiziert und muss in der Gruppe F gegen die Niederlande, Island und die Ukraine ran.