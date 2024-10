"Heute ist der Tag gekommen": WM-Held Jogi Bitter beendet Karriere

Der letzte Weltmeister von 2007 hängt die Handballschuhe an den Nagel: Torhüter Johannes Bitter, großer Rückhalt im Endspiel von Köln gegen Polen, macht mit 42 Jahren mit sofortiger Wirkung Schluss.

Dies teilte sein Klub HSV Hamburg mit, nachdem die beiden Torhüter Robin Haug und Mohamed El-Tayar ihre Verletzungen überwunden haben.

"Heute ist der Tag gekommen, an dem ich offiziell meine aktive Handball-Karriere beende. Es ist schwer, sich darauf vorzubereiten, auch wenn ich Tage und Monate hatte. Es jetzt so zu spüren, ist was ganz anderes", sagte Bitter, der nach 26 Profijahren Schluss macht.

Bitter wird künftig auch nicht mehr als Backup bereitstehen, der HSVH plant nun mit Finn Knaack als drittem Torwart.