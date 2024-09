Transfer-Hammer perfekt! Deutscher Handball-Star verlässt die Bundesliga

Juri Knorr lächelt, mit beiden Händen präsentiert der DHB-Spielmacher ein rotes Trikot mit seinem Namen und der Zahl 2028: Der 24 Jahre alte Knorr verlässt die Bundesliga und wechselt im kommenden Sommer zum dänischen Topklub Aalborg. Was in der Szene schon lange getuschelt wurde und seit Monaten als offenes Geheimnis galt, wurde am Freitag von dänischer Seite offiziell bestätigt.

