57 Tore! Titelverteidiger SC Magdeburg startet souverän in die Klub-WM

Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg hat in Ägypten mit einem Kantersieg den ersten Schritt auf dem Weg zum vierten Klub-WM-Titel in Serie gemacht. Das Team von Trainer Bennet Wiegert bezwang den nordamerikanischen Vertreter California Eagles 57:21 (28:14) im ersten Vorrundenspiel deutlich.

Nationalspieler Lukas Mertens zeigte sich mit 16 Toren am treffsichersten. Siege mit mehr als 30 Toren Differenz sind bei der Klub-WM keine Seltenheit: Im Vorjahr in Dammam/Saudi-Arabien war dem SCM ein 57:14 gegen den neuseeländischen Vertreter University of Queensland gelungen.