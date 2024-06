FC Barcelona gewinnt Champions-League-Finale gegen Aalborg - Legende Mikkel Hansen verpasst Krönung

© getty

Mikkel Hansen verpasst den Ausgleich

Die Katalanen starteten stark in das Endspiel, früh zog der Favorit auf 5:2 davon (8.). Wenige Sekunden später erzielte dann Hansen seinen ersten Treffer des Spiels (9.). Sichtlich angestachelt blieb Aalborg nun dran.

Nach einer tollen Parade des Ex-Kielers Niklas Landin ging der Außenseiter auf der Gegenseite durch Mads Hoxer Hangaard dann erstmals sogar in Führung, bevor Barcelona in den letzten Sekunden vor der Pause zum 15:15 ausglich.

Im zweiten Durchgang blieb es das enge Duell. Während Barca immer wieder in Führung ging, kam Aalborg immer wieder zurück. So auch in der 22. Minute, als Hansen zum 26:26 traf. Es folgte eine hochspannende Schlussphase - mit dem besseren Ende für die Katalanen. Hansen setzte kurz vor Schluss einen Freiwurf an die Latte.