THW Kiel vs. FC Barcelona, Final Four heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Handball Champions League Halbfinale im TV und Livestream?

In einem Viertelfinal-Wunder qualifizierte sich der THW Kiel für das Final Four, dort müssen die Norddeutschen nun gegen den FC Barcelona ran. Ab 18 Uhr geht es in der Lanxess Arena in Köln rund.

Final Four, Handball Champions League: Der Zeitplan im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Runde 8. Juni 15 Uhr SC Magdeburg Aalborg Handbold Halbfinale 8. Juni 18 Uhr FC Barcelona THW Kiel Halbfinale 9. Juni 15 Uhr Verlierer HF 1 Verlierer HF 2 Spiel um Platz 3 9. Juni 18 Uhr Gewinner HF 1 Gewinner HF 2 Finale

Aber wer zeigt / überträgt das Duell zwischen dem THW Kiel und dem FC Barcelona live? SPOX klärt auf!