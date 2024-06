Final Four, Handball Champions League: Wo läuft THW Kiel vs. FC Barcelona heute live im Free-TV und Livestream?

Das Viertelfinale war für den THW Kiel ziemlich nervenaufreibend, nun geht es gegen den FC Barcelona im Final Four weiter. Um 18 Uhr beginnt in der Lanxess Arena in Köln das zweite Spiel des Tages.

Final Four, Handball Champions League: Der Zeitplan im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Runde 8. Juni 15 Uhr SC Magdeburg Aalborg Handbold Halbfinale 8. Juni 18 Uhr FC Barcelona THW Kiel Halbfinale 9. Juni 15 Uhr Verlierer HF 1 Verlierer HF 2 Spiel um Platz 3 9. Juni 18 Uhr Gewinner HF 1 Gewinner HF 2 Finale

Wenn Ihr wissen möchtet, wo Ihr im TV und Livestream einschalten könnt, erfahrt Ihr hier.