"Vollkommen zurecht unter dem Hallendach": Legende verlässt den THW Kiel

Das Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig am Mittwoch (19.00 Uhr/Dyn) wird daher der letzte Auftritt des Linkshänders in Kiel sein. Den 37-Jährigen zieht es in seine Heimat nach Süddeutschland. Wo Weinhold künftig spielt, ist unklar.

"Es ist eine große Ehre, zehn Jahre für diesen Verein gespielt haben zu dürfen", sagte Weinhold, der bislang 404 Pflichtspiele für die Zebras absolviert hat. "Eine lange Zeit, in der ich viele unvergessliche Momente mit der Mannschaft und den Fans erlebt habe."

Die offizielle Verabschiedung der "Nummer 13" findet zu einem späteren Zeitpunkt statt. Kiel kämpft am 8./9. Juni beim Final Four in Köln noch um den Titel in der Champions League.

Mit dem THW gewann Weinhold 2015 erstmals die deutsche Meisterschaft, drei weitere Meistertitel sowie drei DHB-Pokalsiege folgten. 2020 holte er im THW-Trikot seinen insgesamt zweiten Champions-League-Titel, nachdem er 2014 bereits mit der SG Flensburg-Handewitt triumphiert hatte.