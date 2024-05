Final Four: Magdeburg gegen Aalborg, Kiel gegen Barcelona

Magdeburg trifft im Halbfinale am 8. Juni auf Aalborg HB aus Dänemark. Kiel bekommt es mit dem FC Barcelona zu tun. Das ergab die Auslosung. Das Finale findet am 9. Juni statt.

"In der Champions-League-Auslosung gibt es keine einfachen Gegner und erst recht nicht im Final Four in Köln", sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert: "Natürlich freue mich etwas, dass es noch nicht der THW Kiel geworden ist, da dadurch etwas der Europapokal-Charakter erhalten bleibt." Kiels Coach Filip Jicha freut sich auf den "Handball-Klassiker" schlechthin: "Wir träumen weiter, auch wenn Barca natürlich ein Riesen-Brocken auf unserem Weg ist", sagte der Tscheche. Geschäftsführer Viktor Szilagyi meinte: "Wir reisen nicht als Top-Favorit nach Köln, aber dort ist alles möglich."