"Nicht im Halbfinale, um uns abzufeiern": Gelingt dem DHB-Team ein EM-Märchen wie 2016?

Handball-EM: "Wir sind nicht im Halbfinale, um uns dafür abzufeiern"

Die Ausgangslage erinnert tatsächlich ein wenig an die beim goldenen Wintermärchen vor acht Jahren. Wie damals beim sensationellen Titelgewinn in Polen halten sich die Erwartungen an das junge deutsche Team vor den Medaillenspielen in Grenzen. Ganz ohne Druck wollen die DHB-Spieler über sich hinauswachsen, der Heimvorteil mit 20.000 lärmenden Fans im Rücken soll Deutschland ins Endspiel tragen. "Ich weiß, dass in dieser Halle auch kleine Wunder entstehen können", sagte Dahmke.

Jakobsen flößt die Kulisse Respekt ein. "Das wird ein großer Faktor", sagte der dänische Coach und ergänzte: "Wir wissen, dass diese Halle extra Kraft für die Deutschen gibt. Aber es ist auch eine Riesenmotivation für uns. Ich weiß, dass meine Jungs jetzt schon sehr heiß sind - das wird morgen nicht weniger."

Andreas Wolff glaubt dennoch fest an die Sensation gegen die Dänen. Wie hoch er die deutschen Chancen einschätzt? "100 Prozent", antwortete der Torhüter keck: "Wir sind nicht im Halbfinale, um uns dafür abzufeiern. Sondern wir sind im Halbfinale, um das Turnier gegebenenfalls zu gewinnen."

Wolff weiß, wie das geht. Wie Dahmke, Jannik Kohlbacher und Kai Häfner gehört er zu den vier verbliebenen 2016-Europameistern im aktuellen DHB-Team. Er könnte stundenlang von damals referieren, doch auch sein Kumpel Kohlbacher weiß: "Alte Floskeln bringen uns leider nicht weiter."