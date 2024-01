Handball EM: Wo läuft Deutschland vs. Frankreich heute live im Free-TV und Livestream?

Im dritten Gruppenspiel trifft Deutschland bei der Handball-EM am heutigen Dienstag auf Frankreich. Gespielt wird in der Mercedes-Benz-Arena in der deutschen Hauptstadt, und zwar ab 20.30 Uhr.

Aber nun zum heutigen Duell: Wo könnt Ihr Deutschland vs. Frankreich im TV und Livestream verfolgen? Das erfahrt Ihr hier!