Das vorletzte Testspiel vor der anstehenden Handball-EM absolviert Deutschland am heutigen Tag gegen Portugal. Ob das DHB-Team den Test gewinnen kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Deutschland vs. Portugal: Handball Testspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn In rund einer Woche beginnt die Handball-EM in Deutschland. Kurz vor dem Großereignis testet die DHB-Auswahl am heutigen Tag gegen Portugal. Wie läuft es am Nachmittag für das Team von Alfred Gislason?

vor Beginn Das Testspiel startet um 16.00 Uhr in der Flens-Arena in Flensburg.

vor Beginn Herzlich Willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Deutschland und Portugal!