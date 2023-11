In der Handball-Champions-League stehen sich heute der THW Kiel und Paris Saint-Germain gegenüber. Hier könnt Ihr live mit dabei sein.

Der THW Kiel kriegt es heute in der Handball-Champions-League mit Paris Saint-Germain zu tun. Wir beschreiben das Geschehen in Kiel live mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

THW Kiel vs. PSG Handball: HCL heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Wie der deutsche Rekordmeister in der laufenden Saison in der Champions League und in der Bundesliga spielt, könnte nicht unterschiedlicher sein. Während man auf nationaler Ebene bereits fünf Pleiten kassiert hat, ist man in der Königsklasse nach acht Spieltagen die beste Mannschafte der Gruppe A. Unter anderem auch, weil man PSG am 6. Spieltag bereits mit 34:28 bezwingen konnte.

vor Beginn Um 18.45 Uhr geht es los, gespielt wird in der Wunderino Arena in Kiel.

vor Beginn Willkommen zum Liveticker des Vorrundenspiels in der Handball-Champions-League zwischen dem THW Kiel und Paris Saint-Germain.