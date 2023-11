Im Januar 2024 findet die Handball-Europameisterschaft in Deutschland statt. Wo die Spiele der einzelnen Runden stattfinden und in welchen Hallen und Stadien gespielt wird, erfahrt Ihr hier.

Welcher Handball-Fan erinnert sich nicht gerne an das Jahr 2007 zurück! Damals wurde Deutschland im eigenen Land Weltmeister und entfachte im Laufe des Turniers eine Handball-Euphorie.

Im Januar 2024 hat das DHB-Team dazu die nächste Gelegenheit. Vom 10. bis 28. Januar ist Deutschland Gastgeber der Europameisterschaft 2024.

24 Nationen werden um den Titel spielen. Deutschland ist als Ausrichter natürlich dabei. Um die EM 2024 einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wird in mehreren deutschen Städten gespielt.

Welche das sind und in welchen Hallen und Stadien gespielt wird, verrät Euch SPOX in den kommenden Abschnitten.

© getty Das EM-Finale 2024 findet in der Kölner Lanxess Arena statt.

Handball EM in Deutschland: Hallen, Stadien und Spielorte

Als Spielorte der Handball-WM 2024 wurden mit Düsseldorf, Mannheim, München, Berlin, Hamburg und Köln sechs deutsche Städte ausgewählt.

Die Gruppenspiele finden in vier Städten statt: Düsseldorf, Mannheim, München und Berlin. In Düsseldorf findet am 10. Januar nur das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz statt. In der Heimspielstätte des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf, der Merkur Spiel-Arena, können sich rund 50.000 Fans das Spiel ansehen. Der Deutsche Handballbund (DHB) hofft bei diesem Spiel auf einen Zuschauer-Weltrekord.

Die weiteren Spiele der Gruppe A und die Spiele der Gruppe D finden in Berlin (Mercedes-Benz-Arena) statt. Des Weiteren wird in der Mannheimer SAP Arena (Gruppen B und E) und der Olympiahalle in München (Gruppen C und F) gespielt.

In Hamburg (Barclays Arena) findet dann eine der beiden Hauptrundengruppen statt, die Partien der anderen Hauptrundengruppe I sowie die komplette Finalrunde (Spiel um Platz 5, Halbfinale, Spiel um Platz 3, Finale) steigen in Köln (Lanxess Arena).

© getty Das DHB-Team will bei der EM 2024 für positive Schlagzeilen sorgen.

Handball EM 2024: Spielorte im Überblick

Arena Ort Kapazität Merkur Spiel-Arena Düsseldorf ca. 50.000 SAP Arena Mannheim 13.200 München Olympiahalle 12.000 Berlin Mercedes-Benz-Arena 14.800 Barclays Arena Hamburg 13.300 Lanxes Arena Köln 19.750

Handball EM 2024: Die Gruppen im Überblick

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Frankreich Spanien Island Norwegen Schweden Dänemark Deutschland Österreich Ungarn Slowenien Niederlande Portugal Nordmazedonien Kroatien Serbien Polen Bosnien-H. Tschechien Schweiz Rumänien Montenegro Färöer Georgien Griechenland