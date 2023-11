Deutschland ist im Januar 2024 Gastgeber der Handball-EM. Wir klären Euch darüber auf, wie der Modus des Turniers in den einzelnen Runden ist.

Im Januar steigt in Deutschland die Handball-Europameisterschaft 2024! 24 Nationen inklusive des Gastgebers spielen vom 10. bis 28. Januar in sechs deutschen Städten um den Titel.

Deutschland wurde in die Vorrundengruppe A gelost. Die Gegner des DHB-Teams sind Frankreich, Nordmazedonien und die Schweiz.

SPOX zeigt Euch im Folgenden, wie der Modus der EM aussieht.

© getty Alfred Gislason ist der Trainer des DHB-Teams.

Handball EM 2024 in Deutschland: Modus in Gruppenphase, Hauptrunde, K.o.-Phase und Finale

Modus der Handball-WM in den einzelnen Turnierphasen ist mitunter etwas kompliziert. In den folgenden Abschnitten gehen wir konkret auf den Modus der Turnierphasen ein.

Handball EM 2024 in Deutschland: Modus in der Gruppenphase

Die 24 teilnehmenden Mannschaften sind zunächst aufgeteilt in sechs Gruppen zu je vier Nationen. In jeder Gruppen wird im Modus "Jeder gegen Jeden" gespielt. Für einen Sieg gibt es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen. Nach Abschluss der Gruppenphase ziehen aus jeder Gruppe die Teams auf den beiden ersten Plätzen in die Hauptrunde ein.

Bei Punktgleichheit werden folgende Kriterien zur Ermittlung der tabellarischen Reihenfolge angewendet.

bessere Punktzahl aus den Gruppenspielen zwischen den betreffenden Mannschaften (direkter Vergleich)

bessere Tordifferenz aus den Gruppenspielen zwischen den betreffenden Mannschaften (direkter Vergleich)

höhere Anzahl an Toren, die in allen Gruppenspielen zwischen den betreffenden Mannschaften erzielt wurden (direkter Vergleich)

bessere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen

höhere Anzahl an Toren, die in allen Gruppenspiele erzielt wurden

das Los

Handball EM 2024 in Deutschland: Modus in der Hauptrunde

Zwölf Mannschaften erreichen die Hauptrunde - aus jeder Gruppe zwei. Sie werden in die beiden Hauptrundengruppen I und II eingeteilt. Jede Gruppe besteht aus sechs Mannschaften. In Gruppe I steigen die Ersten und Zweiten der Gruppen A, B und C auf, in Gruppe II die Ersten und Zweiten der Gruppen D, E und F.

In den beiden Gruppen wird im Modus "Jeder gegen Jeden" gespielt. Die Ergebnisse der Spiele der Mannschaften, welche schon in der Vorrunde gegeneinander gespielt haben, werden in die Hauptrundentabelle übernommen. Für einen Sieg gibt es auch in der Hauptrunde zwei Punkte, einen für ein Unentschieden und keinen bei einer Niederlage.

Bei Punktgleichheit nach Abschluss der Hauptrundenspiele gelten die unter "Modus in der Gruppenphase" beschriebenen Kriterien.

Handball EM 2024 in Deutschland: Modus in der K.o.-Phase und Finale

Nach Abschluss der Hauptrunde ziehen aus beiden Gruppen die ersten drei Mannschaften in die K.o.-Phase ein. Die beiden Dritten bestreiten das Spiel um Platz 5. In den beiden Halbfinalspielen treffen der Sieger der Gruppe I und der Zweite der Gruppe II sowie der Sieger der Gruppe II und der Zweite der Gruppe I aufeinander. Die Sieger erreichen das Finale, die Verlieren das Spiel um Platz 3.

In allen Spielen der K.o.-Phase wird imFalle eines Unentschiedens nach regulärer Spielzeit eine Verlängerung über zweimal fünf Minuten durchgeführt. Steht es dann immer noch Unentschieden entscheidet ein Siebenmeter-Werfen über Sieg oder Niederlage.

Handball EM 2024: Die Gruppen im Überblick