Deutschland ist im Januar Gastgeber der Europameisterschaft 2024. Spielplan, Termine, Gruppe, Gegner - hier gibt es alle Informationen rund um das deutsche Team.

Gewinnt die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2024 erstmals seit acht Jahren wieder eine Medaille bei einem Großereignis? Dafür spricht, dass die EM 2024 vom 10 bis 28. Januar in Deutschland stattfindet.

Deutschland geht aber nicht als der große Favorit auf den Titel in das Turnier. Nach einem personellen Umbruch zeigt die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gisloson mit Platz fünf bei der WM 2023, dass mit ihr im internationalen Vergleich wieder zu rechnen ist.

In sechs deutschen Städten werden 24 Nationen auf die Jagd nach Toren und Punkten gehen. In der Vorrunde gibt es sechs Gruppen mit jeweils vier Mannschaften.

Deutschland bei der Handball EM 2024: Spielplan, Termine, Gruppe, Gegner vom DHB

Deutschland spielt bei der EM 2024 in der Gruppe A. In dieser sind Frankreich, Nordmazedonien und die Schweiz die Gegner. Nachdem in der Vorrunde im Modus "Jeder gegen Jeden" gespielt wird, bestreitet das DHB-Team zunächst drei Spiele.

Los geht es am 10. Januar in Düsseldorf gegen die Schweiz. Gespielt wird in der mit rund 50.000 Zuschauern voll besetzten Merkur Spiel-Arena. Für die beiden folgenden Gruppenspiele zieht Deutschland nach Berlin um. In der Mercedes-Benz-Arena ist am 14. Januar Nordmazedonien der zweite Gruppengegner, ehe es zum Vorrundenabschluss am 16. Januar gegen Frankreich geht.

Belegt Deutschland nach Abschluss der Vorrunde entweder Tabellenplatz eins oder zwei, stehen ab 18. Januar in Köln vier Hauptrundenspiele gegen die jeweiligen Ersten und Zweiten der Gruppen B und C an.

© getty Das DHB-Team bestreitet seine EM-Vorrundenspiele in Düsseldorf und Berlin.

Deutschland bei der Handball EM 2024: Der Spielplan im Überblick

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 10. Januar 20.45 Uhr Deutschland Schweiz 14. Januar 20.30 Uhr Deutschland Nordmazedonien 16. Januar 20.30 Uhr Frankreich Deutschland

Handball EM 2024: Die Gruppen im Überblick