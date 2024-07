"Servus Bernhard": Langer erwartet tränenreichen Abschied in München

Der Weltranglistenerste von 1986 gewann sechsmal den Ryder Cup, 2004 sogar als Captain. Das sei "eine Sensation gewesen, davon kann man nicht träumen", erzählte er am Dienstag. Dazu kommen 42 Siege bei bislang 451 Starts auf der DP World Tour. Auf der PGA Senioren-Tour holte er 46 Turniererfolge.

Aktuell ist er nach einem Achillessehnenriss, den er im Februar erlitt, noch etwas gehandicapt. Seinen geplanten Abschied beim Masters in Augusta hatte er wegen der Verletzung absagen müssen, nun will er 2025 zum 41. und letzten Mal an der Magnolia Lane abschlagen.

Ob er sich in Deutschland bei all den Erfolgen entsprechend gewürdigt sah? Es habe, so Langer, "schon Jahre gegeben, wo man sich gewundert hat, warum nicht mehr berichtet wurde. Man musste schon was ganz Besonderes leisten. Fußball steht in Deutschland über allem."