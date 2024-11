Jahn Regensburg vs. 1. FC Magdeburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

In der 2. Bundesliga empfängt am heutigen Sonntag, 24. November, Jahn Regensburg den 1. FC Magdeburg. Im Jahnstadion beginnt die Partie des 13. Spieltags um 13.30 Uhr.

Für Andreas Patz ist es das erste Spiel als Cheftrainer von Jahn Regensburg. Das Tabellenschlusslicht teilte in dieser Woche mit, dass der 41-Jährige einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet hat. Seit der Entlassung von Joe Enochs Ende Oktober war Patz als Interimstrainer verantwortlich gewesen. Der Tabellenneunte Magdeburg will mit einem Sieg Anschluss an die Spitzengruppe der 2. Bundesliga halten.