1. FC Magdeburg vs. Hertha BSC heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Am heutigen Freitag, den 29. November, begegnen sich am 14. Spieltag in der 2. Bundesliga der 1. FC Magdeburg und Hertha BSC. Das Duell wird um 18.30 Uhr in der MDCC-Arena in Magdeburg angestoßen.

SPOX verrät Euch, wo die Partie im TV und Livestream zu sehen ist.