"Ich war beeindruckt, wie wenig wir investiert haben!" Desaster für den 1. FC Köln - Trainer Gerhard Struber mit Ansage an seine Spieler

Gerhard Struber mit Ansage an Spieler des 1. FC Köln

Und auch Trainer Gerhard Struber nahm nach dem "blutleeren" Auftritt kein Blatt vor den Mund. "Ich war davon beeindruckt, wie wenig wir investiert haben. So ein Gesicht will ich nicht nochmal sehen", forderte der Österreicher: "Wir waren während des gesamten Spiels überfordert und nicht in der Lage, die Basics einzuhalten."

Und so gab es am Ende eines ernüchternden Abends sogar Pfiffe vom eigenen Anhang. "Das trifft uns natürlich. Wir sind enttäuscht, die Fans sind enttäuscht", sagte Hübers: "Dass es dann auch Pfiffe gibt, ist absolut verständlich."

Doch trotz aller Enttäuschung richtete der 28-Jährige rasch den Blick nach vorne. "Wir müssen das Spiel schnell abhaken, die Lehren daraus ziehen, ehrlich analysieren und dann ein ganz anderes Gesicht zeigen", so der Kapitän.

Für den FC geht es am Freitag (18.30 Uhr) gegen den SC Paderborn weiter. Vier Tage später folgt das Duell in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel (20.45 Uhr/jeweils Sky).