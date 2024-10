SV Elversberg vs. HSV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Hamburger SV in 2. Bundesliga im TV und Livestream

Für den Hamburger SV geht die Saison 2024/25 in der 2. Bundesliga am heutigen Samstag, 26. Oktober, mit einem Spiel bei der SV Elversberg weiter. In der Ursapharm-Arena ertönt um 13 Uhr der Anpfiff des Schiedsrichters.

Mit zwei Siegen in Folge ist der HSV in der Tabelle auf Relegationsplatz drei geklettert. Ihre gute Form wollen die Schützlinge von Trainer Steffen Baumgart auch im Saarland unter Beweis stellen. Die SV Elversberg ist aber ein unangenehmer Gegner. Die SVE ist seit drei Spielen ungeschlagen und belegte vor dem 10. Spielplatz Platz acht.