Schalke 04 erteilt Spieler eine Abmahnung - der Grund dafür ist kurios!

Fährmann, der aktuell an einem Außenbandriss im Knie laboriert, spielt in der laufenden Saison keine Rolle mehr im Profiteam. Zuletzt hielt er sich im Training der U23-Mannschaft fit. Für Schalke absolvierte er bislang 289 Pflichtspiele.

Fährmann kam 2003 aus der Jugend des Chemnitzer FC in jene der Knappen. Bis 2009 spielte er in Gelsenkirchen, ehe es ihn zu Eintracht Frankfurt zog. 2011 kehrte er auf Schalke zurück, zwischenzeitlich wurde er an Norwich City und Brann Bergen verliehen.

Schalke tritt am 9. Spieltag der 2. Liga am Samstag zu einem Auswärtsspiel bei Hannover 96 an. Aktuell steht S04 mit acht Punkten auf Platz 13.