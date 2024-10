Hannover 96 vs. FC Schalke 04 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Am heutigen Samstag (19. Oktober) heißt es ab 13.00 Uhr Hannover 96 vs. Schalke 04. Der Kracher der 2. Bundesliga wird in der Heinz von Heiden Arena in Hannover ausgetragen.

Schon gewusst? In unserem Datencenter versorgen wir Euch mit Live-Spielständen.

Doch wer zeigt das Spiel der 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream? SPOX liefert Antworten.