Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Kaiserslautern heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream

Tabellenführer Fortuna Düsseldorf misst sich am heutigen Samstag, den 26. Oktober, am 10. Spieltag der 2. Bundesliga mit dem 1. FC Kaiserslautern. Die Begegnung wird um 20.30 Uhr angestoßen und in der Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) ausgetragen.