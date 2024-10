"Da habe ich mich verarscht gefühlt": Ehemaliger S04-Stürmer rechnet mit dem FC Schalke ab

Werder Bremen holte Keke Topp für zwei Millionen Euro vom FC Schalke

Topp absolvierte für Schalke 27 Partien, in denen ihm fünf Tore und zwei Vorlagen gelangen. Als besagter Frust bei ihm im Sommer regierte, klopfte sein Heimatklub Werder bei ihm an und holte den 20-Jährigen für zwei Millionen Euro Ablöse zurück an die Weser.

"Ich bin einfach glücklich, wieder da zu sein und das Werder-Trikot zu tragen", so Topp. Bei den Hanseaten spielte er bereits von 2013 bis 2021.