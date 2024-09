"Wir bieten eine Perspektive": Nach Mega-Sperre! So plant der HSV mit Mario Vuskovic

© getty

Vuskovic: "HSV hat mich unglaublich unterstützt"

"Für mich selbst ist klar, dass dem bis 2025 laufenden Vertrag durch die bis 2026 verhängte Sperre die Grundlage entzogen ist", sagte Vuskovic: "Der HSV hat mich in den vergangenen Jahren auf ganz unterschiedliche Weise unglaublich unterstützt. Auch deshalb stand es für mich nie zur Debatte, dass ich bei Verlängerung der Sperre auf vier Jahre meinen Vertrag aussitzen könnte."

Ende August hatte der Internationale Sportgerichtshof CAS die vierjährige Sperre gegen Vuskovic bestätigt. Die vorläufige Suspendierung, die seit dem 15. November 2022 in Kraft war, wird vom Gericht angerechnet. Bei dem 22-Jährigen war am 16. September 2022 in einer am HSV-Trainingszentrum von der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) genommenen Dopingprobe EPO nachgewiesen worden. Die Analyse der B-Probe bestätigte später das Ergebnis.

"Ich werde alles dafür tun, um besser denn je zurückzukehren", sagte Vuskovic nun: "Der HSV vertraut mir, und ich vertraue dem Verein. Ich bin sehr dankbar und ziehe jetzt viel Energie mit Blick auf unser gemeinsames Ziel 2026."