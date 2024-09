"Ich bin jetzt nicht die wichtigste Person": Schalke 04 verliert trotz 3:0-Führung - Trainer Geraerts vor dem Aus

1:2 in Paderborn: Hannover verpasst Sprung an Tabellenspitze

Hannover 96 hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. In einer unterhaltsamen Begegnung verlor die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl am Freitag unglücklich mit 1:2 (1:1) beim SC Paderborn. Während die Niedersachsen weiterhin auf den ersten Auswärtssieg in der laufenden Saison warten müssen, kletterten die noch ungeschlagenen Gastgeber zumindest vorübergehend auf Platz drei.

Koen Kostons (9.) brachte Paderborn zunächst in Führung. Kurz darauf sorgte der Niederländer dann mit einem unglücklichen Eigentor für den Ausgleich (19.). In der zweiten Halbzeit traf Ilyas Ansah (77.) zur erneuten Führung für den SCP.

In einer wilden Anfangsphase drängten beide Mannschaften auf den frühen Führungstreffer. Per Abpraller sorgte Kostons für das 1:0. Beim Paderborner Torschützen währte die Freude aber nur kurz, zehn Minuten später fälschte er auf der anderen Seite eine Flanke entscheidend ins eigene Tor ab. In der Folge blieb das Tempo hoch, Treffer fielen vor der Pause aber keine mehr.

Im zweiten Durchgang spielten beide Teams zunächst mit weniger Risiko. Nach einer tollen Kombination scheiterte dann Hannovers Hyun-Ju Lee am Pfosten (61.). 96 übernahm nun die Spielkontrolle, mit einer starken Parade rettete Paderborns Torhüter Pelle Boevnik gegen Nicolo Tresoldi (67.). Dann traf Ansah sehenswert für das Heimteam.