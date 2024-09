Schalke wird wieder gehackt - und bestätigt Transfer von Neymar

In besagtem Neymar-Posting vom Freitag wurde darüber hinaus Werbung für eine Kryptowährung geteilt, die Schalke später auch als vermeintlichen neuen Sponsor vorstellte. "Wir haben große Neuigkeiten für die Krypto-Welt! Was haltet ihr davon? Schaut euch unseren nächsten Tweet an!".

Auch wenn sich einige Schalker Fans mit Sicherheit über einen Transfer von Neymar nach Gelsenkirchen gefreut hätten, ist ein Wechsel des brasilianischen Nationalspielers in die 2. Bundesliga doch eher unwahrscheinlich.

Bei seinem Klub Al-Hilal steht Neymar noch bis 2025 unter Vertrag. Bislang spielte er für den saudi-arabischen Erstligisten aber lediglich fünfmal, da ihn eine schwere Knieverletzung zuletzt außer Gefecht setzte.