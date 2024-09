"Da könnte man hinstellen, wen man will": Personalbeben bei Schalke 04?

© getty

Heekeren: "Hier pflückt niemand den anderen auseinander"

Die Stimmung in der Mannschaft sei trotz des schwachen Saisonstarts "super", erklärte Heekeren: "Hier pflückt niemand den anderen auseinander."

Vor dem Training am Montag richtete sich Geraerts mit einem Appell an sein Team. Worum es ging, beschrieb Heekeren so: "Wir wollen mental und körperlich da sein. Jeder soll sich voll auf die Abläufe, die Übungen konzentrieren und Gier zeigen. Auch im Training ist es wichtig, dass wir gewinnen wollen. Wenn man die Gier nicht schon im Training zeigt, wird es am Spieltag schwer."