"Ganz Europa steht ihm bei": Legende mit emotionaler Botschaft an gesperrten HSV-Profi Mario Vuskovic

"Ich habe ihm geschrieben, dass er stark bleiben muss. Das Leben ist ein Bumerang, viele einzelne Personen und ganz Europa stehen ihm bei", sagte Srna der Bild.

Ende August hatte der Internationale Sportgerichtshof CAS die vierjährige Sperre gegen Vuskovic bestätigt. Die vorläufige Suspendierung, die seit dem 15. November 2022 in Kraft war, wird vom Gericht angerechnet. Bei dem 22-Jährigen war am 16. September 2022 in einer am HSV-Trainingszentrum von der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) genommenen Dopingprobe EPO nachgewiesen worden. Die Analyse der B-Probe bestätigte später das Ergebnis.

"Es ist viel zu streng, ich kann es überhaupt nicht teilen", sagte Srna, der aktuell Sportdirektor von Schachtar Donezk und eng mit Vuskovics Vater befreundet ist, über die Sperre: "Er ist stark. Die Gerechtigkeit gewinnt am Ende immer, lasst uns geduldig sein."