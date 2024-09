1. FC Kaiserslautern vs. HSV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Hamburger SV in der 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Die 2. Bundesliga bietet am heutigen Samstag (21. September) vier Spiele des 6. Spieltags an. Im späten Nachmittagsspiel treten mit dem 1. FC Kaiserslautern und dem Hamburger SV zwei Traditionsvereine gegeneinander an. Um 20.30 Uhr ertönt im Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern) der Pfiff zum Anstoß.